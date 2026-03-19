Мойку дорог проводят в Великих Луках в ночные часы

В адрес администрации города Великие Луки поступают обращения жителей, связанные с повышенным уровнем пыли на улицах. О мерах по снижению запыленности и начале весенней уборки рассказал глава администрации города Андрей Беляев в своем канале в MAX.

Как сообщил глава администрации, подрядная организация уже приступила к выполнению работ. В настоящее время проводится увлажнение и уборка улично-дорожной сети в дневное время, а также мойка дорог в ночные часы при благоприятных погодных условиях.

Отмечается, что с наступлением весеннего периода такие работы будут проводиться на регулярной основе с увеличением объёмов.

Кроме того, глава администрации города напомнил, что с понедельника в городе стартует традиционный месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. В этот период будут усилены работы по уборке улиц, дворовых территорий и общественных пространств.

«Совместными усилиями мы приведём город в порядок после зимы, сделаем его чище и комфортнее для жизни», — подчеркнул глава администрации Великих Лук.

Администрация города благодарит жителей за активную позицию и неравнодушие к вопросам благоустройства.

Реклама на ПЛН

