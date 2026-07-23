Михаил Ведерников рассказал, где в Псковской области сохраняются проблемы с бензином

Ситуация с обеспечением топливом в Псковской области постепенно улучшается, однако в ряде муниципалитетов сохраняется дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

По словам главы региона, в Великих Луках, несмотря на принятые меры, ситуация пока не стабилизировалась. В течение прошлого дня бензин АИ-95 поступал на отдельные автозаправочные станции, однако его по-прежнему недостаточно. На АЗС «Сургутнефтегаз» запасов топлива хватило только до полудня.

«Конечно, до полной нормализации ещё далеко. В крупнейших агломерациях региона мы постепенно снимаем острую фазу кризиса, но в большей степени благодаря увеличению объёмов на заправках "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть"», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что сложности сохраняются в Пушкинских Горах, Порхове, Дно, Красногородске, Плюссе, Стругах Красных, Палкино и Дедовичах. На этих территориях без очередей доступны бензин АИ-92 и дизельное топливо, однако АИ-95 отсутствует.

В то же время в Гдове, а также в Локне, Бежаницах, Себеже, Опочке и Усвятах утром на автозаправочных станциях без очередей были доступны бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

«В каждом конкретном случае занимаемся решением в ручном режиме вместе с руководством сетевых компаний», — подчеркнул Михаил Ведерников.