 
АвтоМир

Михаил Ведерников рассказал, где в Псковской области сохраняются проблемы с бензином

0

Ситуация с обеспечением топливом в Псковской области постепенно улучшается, однако в ряде муниципалитетов сохраняется дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

По словам главы региона, в Великих Луках, несмотря на принятые меры, ситуация пока не стабилизировалась. В течение прошлого дня бензин АИ-95 поступал на отдельные автозаправочные станции, однако его по-прежнему недостаточно. На АЗС «Сургутнефтегаз» запасов топлива хватило только до полудня.

«Конечно, до полной нормализации ещё далеко. В крупнейших агломерациях региона мы постепенно снимаем острую фазу кризиса, но в большей степени благодаря увеличению объёмов на заправках "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть"», — отметил Михаил Ведерников.

 

Губернатор сообщил, что сложности сохраняются в Пушкинских Горах, Порхове, Дно, Красногородске, Плюссе, Стругах Красных, Палкино и Дедовичах. На этих территориях без очередей доступны бензин АИ-92 и дизельное топливо, однако АИ-95 отсутствует.

В то же время в Гдове, а также в Локне, Бежаницах, Себеже, Опочке и Усвятах утром на автозаправочных станциях без очередей были доступны бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

 

«В каждом конкретном случае занимаемся решением в ручном режиме вместе с руководством сетевых компаний», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026