Маршруты автобусов скорректируют в Пскове 23 июля из-за перекрытия улиц

На период перекрытий участков Вокзальной и Кузнецкой улиц движение автобусов в Пскове 23 июля будет организовано по временной схеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Схема: администрация города Пскова

Участок ул. Вокзальной от ул. 23 Июля до ул. Советской закроют для движения автотранспорта сегодня с 8:00. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта.

В связи с ремонтом дороги с 8.00 до 21.00 автобусы маршрута №6 от остановки «Вокзал» в направлении Черехи следуют по ул. Вокзальной до улицы 23 Июля с разворотом перед светофором и далее без заезда на вокзал и без остановок в объезд по ул Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой, ул.128 Стрелковой Дивизии следуют до остановки «ул. Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту.

С 11.30 до 13.00 после остановки «Дом офицеров» автобусы маршрута №6 будут следовать по ул. 128 Стрелковой Дивизии (без заезда на вокзал, с остановкой у Танка в прямом и обратном направлении) до ост. «ул. Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту.

Рейсами из Черехи автобусы маршрута №6 от остановки «ул. Советской Армии» будут следовать по ул. 128 Стрелковой Дивизии, ул. Кузнецкой, ул. Я. Фабрициуса (без остановок) с заездом на вокзал и далее со всеми остановками по маршруту до Рокоссовского.

Автобусы маршрутов №5 и №16 в сторону вокзала следуют по ул. Кузнецкой ост пл. Победы, ул. Я Фабрициуса ост. Торговый центр и ул. Гагарина, (ул. Вокзальная без остановки), онкодиспансер. Рейсами от вокзала автобусы следуют на онкодиспансер, с онкодиспансера по ул. Вокзальной (без заезда на вокзал), ул. Я Фабрициуса, пл. Победы и далее по маршруту со всеми остановками.

А с 11:30 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина в связи с проведением мероприятия, посвященного 82-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В качестве объезда можно использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Автобусы маршрутов №№2, 5, 16, 107, 205, 207, 350 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной, ул. Советской, ул. Я. Фабрициуса в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута №6 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии с остановкой у Танка (без заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 следуют по ул. 128-й Стрелковой Дивизии с остановкой у Танка, ул. Вокзальной, ул. Советской, ул. Яна Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.