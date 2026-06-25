Общественники проверили работы по устройству тротуаров в псковской Середке

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняются работы по устройству недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения вдоль дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье на участках, проходящих через деревни Грядище и Середка в Псковском округе. Всего с двух сторон дороги будет устроено 3849 метров новых тротуаров шириной от 1,2 до 2,25 метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фотографии: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Представители Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области посетили объект капитального ремонта в деревне Середка. Общественники совместно с представителями ГБУ ПО «Псковавтодор», министерства, подрядной организации и строительного контроля проверили, как соблюдаются нормативы по доступной среде при устройстве тротуаров.

По итогам осмотра общественники высказали замечания по нескольким участкам и договорились, что проверят их соответствие на финальной приемке объекта.

Всего с двух сторон дороги будет устроено 3849 метров новых тротуаров шириной от 1,2 до 2,25 метров. Это позволит сделать передвижение пешеходов вдоль трассы более безопасным и комфортным. Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Европейская столица» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость работ превышает 200 миллионов рублей.

Завершить строительство планируют до конца июля.