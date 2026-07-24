«На пятой передаче»: Пройден ли пик топливного кризиса и «Мерседес» против газона

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы выпуска:

Топливный кризис. Пик пройден или нет? Почему исчезли очереди?

Нужно ли возить с собой бумажную копию электронного полиса ОСАГО?

«Мерседес» против газона, и почему людях не торопятся сообщать о пьяных водителях?

Куда не стоит ехать в выходные?

Подробнее сегодня в 12:35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.