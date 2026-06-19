Пять пассажиров пострадали в пятиместном седане с водителем без прав в Пскове

Стали известны новые подробности дорожно-транспортного происшествия в Пскове на улице Советской Армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, пострадали пять человек. Все они были пассажирами легковой автомашины.

19 июня около 06.00 на улице Советской Армии у дома 149-б/10 водитель «Ниссан Альмера», молодой человек 2001 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. Затем съехал с дороги и врезался в световую опору.

По уточненной информации, пострадали пять человек: Девушка 2007 года рождения, осмотрена медиками и оставлена на месте, девушка 2008 года рождения (17 лет), оставлена на месте, молодой человек 2009 года рождения (17 лет), осмотрен и оставлен на месте. Две девушки 2003 года рождения доставлены в областную больницу, откуда отпущены.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования. Водительское удостоверение отсутствует. Составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.