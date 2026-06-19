 
АвтоМир

В Пскове на Рижском проспекте «Рено» угодил в забор после перестроения «Вольво» ФОТО

0

В Пскове на Рижском проспекте «Рено» угодил в забор после перестроения «Вольво». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 18 июня в 14.00 у дома №5-А по Рижскому проспекту.

Женщина 1973 года рождения за рулем «Вольво» при перестроении не уступила дорогу «Рено», за рулем которого также была женщина 1973 года рождения. Далее «Рено» врезался в дорожное ограждение. «Вольво» имеет латвийские регистрационные знаки.

Также 18 июня в 16.10 на Рижском проспекте у дома №57, на перекрестке с улицей Западной водитель «Рено», мужчина 1967 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию и наехал на впереди движущийся автомобиль «Лада Гранта» под управлением мужчины 1975 года рождения.

В 16.40 на улице Поземского у дома №2 водитель «Мицубиси Лансер», мужчина 2001 года рождения совершил столкновение с «Фордом Куга» под управлением женщины 1979 года рождения.

В данных трех происшествиях никто не пострадал.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026