В Пскове на Рижском проспекте «Рено» угодил в забор после перестроения «Вольво» ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте «Рено» угодил в забор после перестроения «Вольво». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 18 июня в 14.00 у дома №5-А по Рижскому проспекту.

Женщина 1973 года рождения за рулем «Вольво» при перестроении не уступила дорогу «Рено», за рулем которого также была женщина 1973 года рождения. Далее «Рено» врезался в дорожное ограждение. «Вольво» имеет латвийские регистрационные знаки.

Также 18 июня в 16.10 на Рижском проспекте у дома №57, на перекрестке с улицей Западной водитель «Рено», мужчина 1967 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию и наехал на впереди движущийся автомобиль «Лада Гранта» под управлением мужчины 1975 года рождения.

В 16.40 на улице Поземского у дома №2 водитель «Мицубиси Лансер», мужчина 2001 года рождения совершил столкновение с «Фордом Куга» под управлением женщины 1979 года рождения.

В данных трех происшествиях никто не пострадал.