Россияне пичкают свои авто таблетками, чтобы снизить расход топлива. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере Мах.

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Продажи специальных таблеток-присадок для бензобака выросли в 2,5 раза за последнюю неделю. Производители и поставщики «чудо-средства» утверждают, что таблеточка улучшает полноту сгорания и стабилизирует горение в ДВС, а значит — уменьшает расход.

Если покупать средство упаковками, одна таблетка обходится примерно в 50–80 рублей, и хватить ее якобы должно на 200 литров топлива. Производители даже заявляют, что бензин АИ-92 чудесным образом превратится в АИ-95.

Однако не стоит спешить с покупкой: некоторые автолюбители утверждают, что это «плацебо для двигателя» и оно никак не улучшает качество топлива и работу авто. Также бывают случаи, когда неправильное использование и подбор присадок приводили к проблемам с машиной.