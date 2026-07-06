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В Пскове лишенный права управления водитель «Фольксвагена» врезался в «бензиновую» очередь

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В Пскове лишенный права управления водитель «Фольксвагена» врезался в «бензиновую» очередь автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля в 01.10 на улице Юбилейной у дома 32.

Мужчина 1982 года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген Гольф», допустил наезд на стоящий автомобиль ЗАЗ, возле которого находился водитель 1990 года рождения. ЗАЗ по инерции столкнулся с «Фольксваген Поло» в салоне которого находился водитель - женщина 1983 года рождения. Далее «Фольксваген Поло» наехал на «Хавал Джулион» в салоне которой был водитель - мужчина 1991 года рождения.

Телесные повреждении получил водитель «Фольксваген Гольф», после осмотра отпущен. Также пострадал пассажир «Фольксваген Поло», мальчик 2015 года рождения. После осмотра медиками оставлен на месте.

Водителю «Фольксваген Гольф» назначено химико-токсикологическое исследование, остальные водители трезвые.

Мужчина из «Фольксваген Гольф» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Ранее он был лишен права управления по части 1 статьи 12.8 за управление в нетрезвом виде. В случае, если по результатам ХТИ будет установлено наличие алкоголя, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности  по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Добавим, водители трех поврежденных автомобилей стояли в очереди на автозаправку.

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