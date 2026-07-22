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Вячеслав Евдокименко: Нельзя решить проблему с бензином, не национализировав нефтяную отрасль

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Решить проблему с «топливным кризисом» поможет только национализация предприятий добычи нефти, а также борьба с перекупщиками. Такое мнение высказал первый секретарь Псковского обкома Коммунистической партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко в эфире радио ПЛН FM  (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Нельзя решить проблему с бензином, не национализировав предприятия добычи нефти, предприятия переработки, все эти логистические компании, которые поставляют, и не введя единую цену на бензин. Вот мы видим на пачке сигарет, у нас одна цена по всей стране написана. На бензин должно быть то же самое. Вот тогда мы решим эту проблему», - пояснил Вячеслав Евдокименко.

Отдельно он остановился на теме спекуляций топливом: «Плюс борьба, как можно сейчас говорить, с перекупами. Это никакие не перекупы, это спекулянты. У нас есть статья "Незаконное предпринимательство", вот по этой статье надо и привлекать их. Причем не мелких каких-то, кто там соседу пять литров продал, это ерунда, а тех, кто торгует тоннами», - подчеркнул первый секретарь обкома.

В ходе разговора Вячеслав Евдокименко также сообщил, что лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович возглавит список кандидатов в Заксобрание Псковской области и Государственную Думу.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сегодня в прямом эфире радиостанции прошел круглый стол с участием руководителей региональных отделений непарламентских партий. Ранее в эфир вышла программа с участием их коллег - руководителей парламентских партий. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

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Бензиновый кризис в Псковской области

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