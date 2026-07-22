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Михаил Иванов: Выставлять пикеты возле бензоколонки — не решение вопроса

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Топливный кризис остается одной из самых острых тем в Псковской области, однако политические партии, вопреки ожиданиям, практически не комментируют ситуацию. О причинах такого молчания рассказал руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в эфире радио ПЛН FM  (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Политика - это концентрированное выражение экономики. Если государство не в состоянии сделать бензин, то "Партия пенсионеров" бензин не сделает и очереди не уберет. Это решается на государственном уровне. И поэтому выставлять пикеты возле бензоколонки - это не решение вопроса. Надо защищать небо от беспилотников. И бензин будет без пикетов», - подчеркнул Михаил Иванов.

Отвечая на вопрос о том, насколько самостоятельна партия в своих действиях, руководитель реготделения привел высказывание революционера Владимира Ленина: «Жить в обществе и быть свободным невозможно. Мы все связаны с жизнедеятельностью в нашем государстве. Поэтому это только, извините, абсолютно недалекие люди могут кричать "я свободен". Интересно, от чего свободен? От принятия решений? Я сильно сомневаюсь, что у нас есть такие свободные люди, которые могут пойти и сказать: я отменю решение президента».

Говоря о трудностях на этапе подготовки к выборам, Михаил Иванов охарактеризовал ситуацию как типичную для непарламентских партий: «Проблемы такие же, как у всех непарламентских партий. Это скудность финансирования». 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сегодня в прямом эфире радиостанции прошел круглый стол с участием руководителей региональных отделений непарламентских партий. Ранее в эфир вышла программа с участием их коллег - руководителей парламентских партий. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

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Бензиновый кризис в Псковской области

Михаил Иванов: Выставлять пикеты возле бензоколонки — не решение вопроса

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