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Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 21 июля

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Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 183+000-292+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, река Плюсса, будет проходить ремонт лестничных ступенек, уборка мусора на мостовых сооружениях.

На участке 433+000- 434+000, 436+000-437+000 километров введут ограничение движение в оба направления с 8.00 до 17.00 из-за уборки грунта от бортового камня и очистки водоотводных лотков.

На участке 448+000-464+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.

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