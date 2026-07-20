«Свое отработала»: с завтрашнего дня в Псковской области отменят систему «чет-нечет»

С завтрашнего дня в Псковской области отменяется система «чет-нечет» при отпуске топлива на АЗС, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

«Она свое отработала и теперь уже приносит больше дискомфорта, чем пользы. Куда больший эффект дают системные и принципиальные меры против перекупщиков и точечные перераспределения лимитов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что в Пскове и Псковском муниципальном округе ситуация с обеспечением топливом практически выровнялась. Главные сложности остаются на юге области. Их основная причина – недостаточные объемы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива.

«На оперштабе приняли решение рекомендовать компании перераспределить лимиты АИ-95 и перенаправить его преимущественно на юг области и в районы», – резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, систему разделения потоков машин по четным и нечетным дням ввели на территории Псковской области с 10 июля.