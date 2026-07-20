«Свое отработала»: с завтрашнего дня в Псковской области отменят систему «чет-нечет»

С завтрашнего дня в Псковской области отменяется система «чет-нечет» при отпуске топлива на АЗС, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.
Губернатор добавил, что в Пскове и Псковском муниципальном округе ситуация с обеспечением топливом практически выровнялась. Главные сложности остаются на юге области. Их основная причина – недостаточные объемы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива.
Напомним, систему разделения потоков машин по четным и нечетным дням ввели на территории Псковской области с 10 июля.