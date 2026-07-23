 
АвтоМир

В Госдуме предложили повысить скоростной лимит на современных трассах

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Допустимую скорость движения автомобилей на современных трассах следует увеличить там, где это позволяют качество дорог и уровень безопасности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

По словам парламентария, нет необходимости сохранять ограничение скорости в 90 км/ч на дорогах, технические характеристики которых позволяют двигаться быстрее.

«Считаю, что на качественных современных трассах существующие скоростные ограничения действительно необходимо пересматривать в сторону увеличения. Нет смысла сохранять ограничение 90 км/ч на дороге, технические характеристики и уровень безопасности которой позволяют двигаться быстрее», — заявил Юрий Григорьев.

Он отметил, что при определении скоростного режима необходимо учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещения, пешеходных переходов, населенных пунктов и статистику аварийности на конкретном участке.

«Я выступаю за дифференцированный подход. На качественных и безопасных трассах скорость можно увеличивать, на аварийных участках — ограничивать. Сегодня современные автомобили и новые дороги позволяют пересмотреть нормативы, которые принимались совершенно в других условиях. Но увеличение скорости должно следовать за развитием дорожной инфраструктуры, а не опережать его», — подчеркнул депутат.

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