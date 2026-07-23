Назад в будущее

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я видел будущее автомобилей, и оно электрическое»

Джефф Этвуд, программист, инвестор, писатель, футуролог

Издревле повелось, что в России умеют героически преодолевать про-блемы. Как рукотворные, так и созданные извне нашими коллективными врагами. Саркастичные, но недалекие граждане любят порассуждать, что большинство проблем можно было вообще не допускать. Такие рассуж-дения, конечно же, совершенно огульные и поверхностные. Сами посуди-те, откуда взяться подвигу, если бы не было проблем?

И ведь нельзя сказать, что никто ничего не делает. Наоборот. Когда ситу-ация становится критической, работать начинают быстро, жёстко и, как ни странно, эффективно.

Вот и сейчас. Топливный кризис, перебои с бензином, очереди на заправках, зачаточное бурление в массах. Власть с головой погрузилась в проблематику, и это не повод для сарказма. Работают, дали результат на определенном этапе. Разбираться, кто виноват, и почему всё произошло именно так, будем после. Но есть вопрос, который возникает уже сегодня.

Как дальше-то жить будем?

Потому что нельзя бесконечно существовать в режиме авральной пожарной команды. Невозможно всё время героически преодолевать и бороться с последствиями, игнорируя причины. И каждый раз удивляться тому, что проблемы имеют свойство возвращаться.

Что делает обычный человек, когда видит четырёхчасовую очередь на заправку на протяжении нескольких недель? Правильно. Он удивляется, возмущается, некоторое время ждет, что само рассосется как-нибудь. Но если оперативно не рассасывается, он, выдохнув, начинает искать варианты.

Пока одни просто злятся, другие изливают желчь в комментах, третьи понимают, что надо действовать. И понемногу смотрят в сторону электромобилей и гибридов. Не потому, что внезапно уверовали в зелёную альтернативу, а потому что хотят иметь хоть какую-то мобильность и независимость от очередного топливного коллапса.

Казалось бы, логично, технологично и прекрасно, откуда ни посмотри. Это ведь здОрово, что граждане самостоятельно встают на путь технического прогресса.

Но тут выясняется забавная деталь. Электромобиль купить можно, притом довольно легко. Да вот беда – заряжать его толком негде.

Нет, конечно, никто не запрещает протянуть из окна пятого этажа удлинитель метров на сорок и превратить двор в реконструкцию советского общежития, где между домами на верёвках сушится бельё. Только вместо простыней будут висеть кабели. Красивый, технологичный дизельпанк. Особенно в дождь.

Если серьёзно, дамы и господа, инфраструктуры для электромобилей просто нет. В крупных городах ещё можно что-то найти. В провинции ситуация плачевная. Зарядные станции – раритет. В Пскове, например, штук 7-8. Из них минимум 2 стоят муляжами – вышли из строя, чинить как-то не торопятся. Т.н. «медленных» зарядок, которые особенно востребованы в бюджетном сегменте э-мобилей, практически нет. Псков, в этом плане, не какое-то исключение. Есть в городе две муниципальные зарядные станции. Прекрасно, что они бесплатные. Плохо, что всего две. На 200-тысячный город.

Это я обхожу стороной тот факт, что современный рынок электромобилей напоминает китайский филиал Вавилонской башни. Чуть ли не каждый производитель норовит выделиться собственной исключительностью. Одним нужна быстрая зарядка, другим медленная. Разъёмы у каждого второго свои. В итоге формально станция есть, а фактически пользоваться ей могут далеко не все. Впрочем, технические нюансы — тема отдельного разговора.

У меня, собственно, только один вопрос. Почему мы снова застряли во вчерашнем дне?

Лет 15 слышим разговоры про технологическое лидерство, инновации, цифровую трансформацию, транспорт будущего и прочие прекрасные иллюзии. Но транспорт будущего, как-то так вышло, приехал, а инфраструктура будущего конкретно задерживается.

Почему так? А потому, что в стране, которая желает стать технологическим лидером, не удосужились подумать о серьезной госпрограмме установки электрозарядных комплексов. Все у нас, в этом смысле, хаотично. Там поставили зарядку по какому-то выделенному гранту — она поработала недолго, сломалась, чинить некому. Таких грантовых «одноразовых» э-заправок десятками по всей стране натыкали, почитайте в интернете. И стоят они как памятники управленческому оптимизму. Торжественно открытые, красиво сфотографированные и тихо умершие через некоторое время после ленточек и пресс-релизов.

Бизнес тоже не торопится спасать ситуацию. Но его сложно за это осуждать. Зарядная инфраструктура — удовольствие недешевое. Любой предприниматель смотрит прежде всего на окупаемость. А когда электромобилей немного, инфраструктура для них напоминает благотворительность. Поэтому многие предпочитают наблюдать со стороны.

Зато теперь мы имеем классическую российскую историю. Ситуация изменилась, спрос резко пошел вверх. Но к этому никто не готов. Мы смотрим вслед уходящему поезду, имея на руках миллион логических объяснений. Можно теперь рассказывать, что мы – великая нефтегазовая держава, и какие нафиг электромобили? Что отсутствие бензина на бензоколонке еще пару месяцев назад было нелепостью и оксюмороном. Но кому нужны эти оправдания, когда мы прекрасно и навсегда запомним три недели июля и трепетное ожидание в многочасовой очереди на заправке – хватит или закончится перед носом?

Самое интересное, что пример того, как оно могло быть, буквально за углом. Многие жители Псковской области регулярно ездят в Беларусь. Что поражает, помимо прочего? Какое-то гигантское число электрозарядных станций. Они там буквально везде – у торговых центров, гостиниц, на каждой второй парковке. Притом не только в Минске, но и в провинции. И продажи э-мобилей в РБ давно бьют рекорды. Некоторые по инерции ржут, дескать белорусы — это какой-то аграрный народ, все там вокруг картошки и трактора вертится. А вот так вышло, что, пока мы ржали, Беларусь выбилась в реальные технологические лидеры. Многим на зависть. Без громких лозунгов. Без томных совещаний и дорожных карт. Просто взяли и сделали.

У нас же традиционно получилось наоборот. Сначала разговоры о будущем. Потом обсуждение будущего. Круглые столы о будущем. Стратегии будущего. На реализацию уже не осталось ни сил, ни средств.

Ладно. Сегодня бессмысленно спорить о том, что было нужно делать 5-10 лет назад. Время действительно упущено. Но это не повод продолжать терять его дальше. Нужно снова сыграть в любимую российскую игру – героически преодолевать трудности, совершая подвиг. Пятилетку за три года.

В стране экстренно необходимо создать инфраструктуру для электромобилей и гибридов. Для начала зарядные станции, остальное можно потом.

Это недешево. Очевидно, что ни Псковская область, ни любой другой российский регион, за штучными исключениями, самостоятельно такую инфраструктурную революцию не потянут. Муниципалитеты тем более. Хотя следовало бы поскрести по сусекам, учитывая актуальность вопроса.

Значит, решение может быть только одно — федеральная программа.

Полноценная, масштабная, с целевым финансированием. С требованиями по содержанию и обслуживанию. С ответственностью за результат. Не ради красивых отчётов и разрезаний ленточек, а ради реально работающей системы.

Госпрограмма не означает тупое финансирование решений из бюджета. Достаточно ведь просто создать условия для развития. Для этого даже не придется изобретать велосипед, можно взять уже многократно апробированный другими.

В Европе бум электротранспорта стал результатом прямого субсидирования покупки э-мобиля или гибрида и различных налоговых льгот, например отсутствия НДС, нулевой таможенной пошлины и т. д. В большинстве стран электрокары имеют право двигаться по выделенным полосам, могут парковаться там, где это запрещено автомобилям с ДВС.

В Китае, где борются не только с пробками, но и за экологию, придумали интересную практику. В крупных городах «топливные» авто могут ездить по городу только один день в неделю — по последней цифре номера. А э-мобили и гибриды ездят без ограничений.

Короче, можно изучить, выбрать то, что нам лучше подойдет. При наличии серьезных льгот система сама заработает. Люди станут массово приобретать электрокары, бизнес увидит в этом свои возможности и начнет ставить зарядные станции. Бизнес так устроен, что дальше сам все сделает. Просто нужно взять и создать режим благоприятствования.

Потому что иначе мы снова окажемся в болезненно привычной национальной ситуации. Когда люди уже пересели на новый транспорт, а государство только начинает обсуждать, где бы им его заряжать.

Тем более, делать это всё равно придется. Ведь как бы ни разрешился бензиновый кризис, число электрокаров на российских дорогах будет расти. Сегодня этот рост сдерживается только отсутствием инфраструктуры.

Константин Калиниченко