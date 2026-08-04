 
АвтоМир

Российских водителей предложили штрафовать при помощи дронов

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В России обсуждается очередная технологическая инициатива, исходящая от разработчиков и операторов систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они предложили дополнить существующую сеть стационарных и передвижных дорожных камер беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут выполнять те же функции – автоматически выявлять нарушения и оформлять штрафные постановления, но уже с воздуха.

Изображение сгенерировано ИИ

В центре внимания инициаторов нововведения – два наиболее распространенных и одновременно трудно фиксируемых традиционными камерами нарушения: выезд на полосу встречного движения и движение по обочинам. Именно эти маневры часто остаются безнаказанными из-за ограниченного угла обзора стационарных камер. По замыслу авторов инициативы, дроны, обладая мобильностью и возможностью смены ракурса, смогут закрыть эту слепую зону. 

Для реализации данной задумки потребуется внести изменения в действующее законодательство, а именно – юридически приравнять БПЛА к стационарным камерам, наделив их правом самостоятельной фиксации нарушений и формирования материалов для вынесения штрафов без участия инспектора на месте, пишет Vologda-poisk.ru.

Стоит отметить, что уже сегодня аэрофотоснимки, сделанные с дронов, допустимо использовать в качестве доказательств при разборе дорожных ситуаций. Однако действующая процедура требует обязательного личного участия сотрудника ГИБДД.

Вместе с тем с 2022 года в ряде регионов России, в том числе в Псковской области, действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов). Ограничения распространяются как на физических, так и на юридических лиц.

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