Названы самые частые причины возгорания автомобилей

Статистика пожаров в легковых автомобилях говорит о том, что большинство таких происшествий напрямую связаны с техническим состоянием авто, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов.
Использование нештатных предохранителей или самодельных нагревательных приборов в зимний период тоже повышает риск короткого замыкания и последующего пожара, отметил специалист, пишет «Лента.ру»..
«Второй по распространенности причиной является разгерметизация топливной системы. Утечки топлива и технических жидкостей возникают в местах соединений шлангов и магистралей. Капли бензина или масла, попадая на раскаленные части двигателя или выпускного коллектора, мгновенно воспламеняются от малейшей искры», — подчеркнул Тимашов.
По словам эксперта, опасность также представляет старение резиновых патрубков и шлангов, которое приводит к их растрескиванию и нарушению герметичности. Предотвратить пожар можно только путем регулярного и тщательного контроля за техническим состоянием автомобиля.
Категорически запрещается использовать открытый огонь для прогрева двигателя, а также хранить в салоне или под капотом легковоспламеняющиеся предметы и горюче-смазочные материалы в негерметичной таре, предупредил эксперт. Важнейшим элементом пассивной безопасности является исправный огнетушитель, который всегда должен находиться в доступном месте, а автовладелец обязан уметь правильно им пользоваться.