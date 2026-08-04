О региональном этапе социальной кампании «Продвижение безопасности» расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 4 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

В Псковской области стартует региональный этап масштабной социальной кампании «Продвижение безопасности», которая проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее цель – привлечь внимание к аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» позволяет системно подходить к вопросам безопасности на перекрестках – от совершенствования дорожной инфраструктуры до повышения дорожной дисциплины участников движения. Как в эту систему встроена социальная кампания в регионе? Почему главной целью выбрана безопасность тех, кто находится на перекрестках? Какие цели стоят перед социальной кампанией, и почему Псковская область попала в список 40 регионов, выбранных для мероприятий «Продвижения безопасности»?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

Кабишев Андрей Владимирович, заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, полковник полиции;

Николаев Сергей Александрович, заместитель министра образования Псковской области;

Смирнов Дмитрий Федорович, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области;

Каушнян Владимир Трофимович, заместитель главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи по территориальному центру медицины катастроф;

Емелина Алина Олеговна, эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности».

Начало пресс-конференции в 12.04. Она будет транслироваться в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), а видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.