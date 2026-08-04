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В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах

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В России с сентября 2026 года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте: они будут храниться бесплатно в течении 24 часов, следует из приказа Минтранса.

«Указанный (указанные) в… пункте багаж (вещи) должен (должны) храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем прибытия багажа (вещей). За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком», - говорится в документе.

Лица, обнаружившие забытые вещи в транспортном средстве или на территории автовокзала или автостанции, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала или автостанции.

Забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием найденных вещей на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала, автостанции, которые расположены в конечном пункте маршрута регулярных перевозок, либо уполномоченному должностному лицу перевозчика или фрахтовщика, пишет «РИА Новости».

«В случае если по окончании поездки в междугородном сообщении пассажир, прибывший в промежуточный пункт маршрута, обнаружит, что им в транспортном средстве забыты вещи, такой пассажир вправе обратиться к дежурному любого автовокзала, автостанции, в которых осуществляется остановка этого транспортного средства», - написано в правилах.

Дежурный автовокзала или автостанции по письменному заявлению пассажира должен немедленно проинформировать владельца ближайшего автовокзала, автостанции на пути следования транспортного средства с указанием в них места, которое занимал пассажир, описанием забытых вещей и требованием пересылки их к месту нахождения пассажира.

В таких случаях все расходы, связанные с возвратом вещей, должны производиться за счет их владельца.

Обнаруженные багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность под расписку. Один экземпляр описи обнаруженного багажа вещей остается у перевозчика или владельца объекта транспортной инфраструктуры, второй - передается пассажиру.

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