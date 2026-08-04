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Октябрьский проспект в Пскове будут поэтапно перекрывать в течение августа

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Октябрьский проспект будет поэтапно перекрываться в течение августа из-за ремонта инженерных сетей, сообщили в администрации города Пскова.

Схемы изменения движения предоставлены администрацией города Пскова

Перекрываются полосы, движение по которым идет к центру города. 

Участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Некрасова перекроют с 10 по 16 августа. Объезд будет осуществляться по улицам Кузнецкая, Свердлова и Некрасова.

Участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади перекроют с 24 по 30 августа. Объезд будет осуществляться по улицам Советская, Гоголя, Ленина и Свердлова, а также по Комсомольскому переулку.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», — прокомментировали в администрации.
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