Октябрьский проспект в Пскове будут поэтапно перекрывать в течение августа

Октябрьский проспект будет поэтапно перекрываться в течение августа из-за ремонта инженерных сетей, сообщили в администрации города Пскова.

Схемы изменения движения предоставлены администрацией города Пскова

Перекрываются полосы, движение по которым идет к центру города.

Участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Некрасова перекроют с 10 по 16 августа. Объезд будет осуществляться по улицам Кузнецкая, Свердлова и Некрасова.

Участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади перекроют с 24 по 30 августа. Объезд будет осуществляться по улицам Советская, Гоголя, Ленина и Свердлова, а также по Комсомольскому переулку.