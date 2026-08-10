Псковичам показали возможности автомобильного звука

Шоу автомобильного звука прошло в Пскове на парковке у Парка реки Псковы сегодня, 10 августа. Мероприятие началось в 18:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

На площадке собрались сотни зрителей, которым представили ярко оформленные автомобили с мощными акустическими системами, такие как Hummer, Cadillac Escalade, Volga и Ford Transit. В программу мероприятия входили демонстрация возможностей мощных автомобильных аудиосистем и световое шоу.

Специальным гостем мероприятия стал музыкант, видеоблогер и шоумен Ростислав Чебыкин, который приехал в Псков в рамках гастрольного тура по России.

Также организаторы устроили раздачу мерча DB ТУР: сувениры бросали с автомобилей в толпу, чтобы зрители могли их поймать. Кроме того, на площадке прошел розыгрыш автомобиля Volga, принять участие в котором мог любой желающий.

Шоу организовали комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Молодежный центр Пскова и PRT Pskov Racing Team.