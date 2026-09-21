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Полёт и столкновение «Мицубиси» с «Приорой» в центре Пскова попали на видео

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Две автомашины серьезно повреждены в результате экстренного торможения на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября в 23.20 на Октябрьском проспекте у дома 17.

Водитель «Мицубиси Галант», молодой человек 2007 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Лада Приора» под управлением водителя 2004 года рождения. 

Пострадавших нет. Водителя «Мицубиси» оштрафовали на 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части). Согласно объяснению водителя, он не успел остановиться перед затормозившим впереди автомобилем. 

Стремительный полет двух автомобилей попал на видео камеры Pskovline.
 

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