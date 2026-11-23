Транспортный налог может начисляться после продажи автомобиля. Как сообщили в Федеральной налоговой службе России по Псковской области, пока машина числится в Госавтоинспекции за прежним владельцем, обязанность по уплате налога сохраняется за ним.

Размер транспортного налога также зависит от даты прекращения регистрации автомобиля. Если машину сняли с учёта до 15-го числа месяца включительно, платить налог за этот месяц не нужно. Если после 15-го числа - месяц учитывается полностью. Например, при прекращении регистрации автомобиля 10 сентября налог начислят за восемь месяцев, а 20 сентября - за девять, отметили в пресс-службе ведомства.

Если на проданный автомобиль пришёл налог, необходимо проверить статус машины в разделе «Имущество» личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России. Если автомобиль по-прежнему числится за бывшим владельцем без отметки «Снято с учёта», налог начислен правильно.

Если новый собственник не переоформил автомобиль в течение десяти дней после покупки, продавец может самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о прекращении регистрации на основании договора купли-продажи.

После поступления соответствующих сведений в налоговую службу начисление налога прекратится.

Специалисты ФНС России по Псковской области напомнили, что транспортный налог за 2025 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2026 года.