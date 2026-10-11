В России предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать права

Член комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих предложил ввести в РФ водительские права для курьеров на электровелосипедах.

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«Если права для частных владельцев можно обсуждать, их необходимость и форматы, то с точки зрения службы доставки, я убежден, и операторы в целом соглашаются с такой позицией, для них (курьеров - ред.) нужно права вводить непременно. Это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно», - сказал сенатор.

Он также полагает, что электровелосипеды нужно убирать с тротуара на проезжую часть.

«Наверное, таким же образом, как выдачу водительских удостоверений, скажем, категории M, мопед, регулировать их работу», - добавил Дитрих.

Он также отметил, что такая мера может снизить уровень аварийности, пишут РИА Новости.