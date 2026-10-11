Первые дорожные знаки, разработанные школьниками, установили в России

Первые в России дорожные знаки, разработанные школьниками, установили в Энгельсе. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Фото здесь и далее: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления/ канал Мах



Знаки созданы строго по ГОСТу, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

«За каждым проектом — своя история. Юные авторы брали идеи из личного опыта и наблюдений. Ребята видели, как телефон или наушники отвлекают пешеходов, подвергая жизни опасности. Так творчество школьников вышло за рамки конкурса и стало основой для полезных изменений в городе», - отметили во ВАРМСУ.