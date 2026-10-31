В Порховском округе завершили ремонт дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи

В Порховском муниципальном округе завершены работы на дороге Подборовье – Лопатово – Боровичи. Ремонт выполнялся на участке с 42-го по 51-й километр общей протяженностью 8,1 километра в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Специалистами «Псковавтодора» выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтированы съезды и автобусные остановки, укреплены обочины и нанесли дорожную разметку. Отдельное внимание специалисты уделили безопасности: в деревнях Загоска и Шляпово выполнили работы по освещению. Теперь дорога в темное время суток стала заметнее и безопаснее для водителей и пешеходов.