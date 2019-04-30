Покупка ОСАГО онлайн сэкономит время и деньги

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Современные автомобили делятся на три типа: переднеприводные, заднеприводные и с полным приводом. Каждый тип обладает собственным набором характеристик. Однако полноприводное авто обычно компенсирует основные недочеты переднего и заднего привода.

Вождение автомобиля с приводом только на одну пару колес требует особого внимания и учета некоторых нюансов. Передний привод отличается повышенной степенью отклика ко вращению рулевого колеса. Возвращение руля в исходное состояние и выпрямление траектории движения автомобиля сильнее всего ощущается в моменте стабилизации при резком разгоне на поворотах. В отличие от заднего, передний привод обладает четкой динамической стабилизацией, то есть лучше всего он приспособлен для движения по прямой. Эта особенность позволяет водителю держать направление в любую погоду и на большой скорости с минимальным риском заноса. Однако комфортное движение на высокой скорости провоцирует аварийную ситуацию, ведь водитель обладает меньшим запасом времени для совершения маневра.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге и не создать ДТП, водитель всегда должен быть внимательным и сконцентрированным. Если все же ДТП произошло, на помощь придет вовремя оформленная страховка на автомобиль. Приобрести ОСАГО в 2019 году в Махачкале можно через сайт страховой компании. Это очень просто и удобно, вам не нужно никуда идти. Покупка ОСАГО онлайн сэкономит ваше время и деньги. Оформить страхование ОСАГО в Махачкале можно на сайте strahovkaru.ru.

При управлении данным типом транспорта нужно быть особенно внимательным на скользкой трассе. Такие участки могут вызвать пробуксовку колес. Если на вращение руль реагирует острее и становится «легким», а автомобиль уходит в бок, значит, ведущие колеса начали проскальзывать. В этом случае следует незамедлительно вернуть контроль управления над автомобилем. Выполняя поворот на скользкой трассе, передний привод увеличивает радиус вхождения и попадает на полосу встречного движения. Чтобы не оказаться в кювете, перед поворотом необходимо заранее подготовиться к выполнению маневра и правильно рассчитать скорость. Безопасность движения при повороте обеспечивается надежностью сцепления колес с дорогой, что также контролируется скоростью авто. Если на маневре стало заносить, следует скорректировать ход автомобиля поворотом штурвала в сторону заноса и слегка надавить на педаль акселератора для усиления тяги ведущих колес.

При сносе, то есть скольжении оси передних колес, автомобиль не войдет в поворот, а пройдет его по прямой. В этом случае газ необходимо сбросить, чтобы нейтрализовать пробуксовку, а затем выровнять автомобиль с помощью рулевого колеса. Во время движения по скользкой трассе по кривой траектории действует правило: при уменьшении подачи топлива машина более чувствительна к повороту, чем при увеличении. В этом случае машина отказывается двигаться вокруг вертикальной оси.

Итак, главное при движении на скользком участке дороги - это контроль скорости автомобиля и правильное вхождение в поворот. Следует помнить, что поведение машины с передним приводом предсказуемо только в том случае, если соблюдены все меры по поддержанию оптимальной величины давления в шинах. Даже несущественное отклонение данного показателя может негативно сказаться на управляемости переднего привода.