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Когда и как менять втулки в машине?

Автомобили Ланос в своем ценовом сегменте считаются одними из самых надежных и неприхотливых. Особенно славятся модели, произведенные в Польше. Кроме качественной сборки, такие машины имеют оцинкованный кузов, благодаря чему даже спустя 10-15 лет на них нет и следа коррозии.

Признаки износа втулок стабилизатора

Однако состояние отечественных дорог порой приводит к преждевременному износу тех или иных деталей подвески. Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы Ланосов, – разбитые втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Распознать неисправность несложно. Основными «симптомами» можно считать:

стук в передней части автомобиля при проезде неровностей;

вибрация в подвеске машины;

увеличенные крены автомобиля при вхождении в поворот.

Заменить втулки стабилизатора на Ланос несложно, и с этой задачей может справиться любой водитель. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и подготовить накидной ключ на 13 и торцевые головки на 13 и 14.

Порядок работы

Если на автомобиле установлена защита поддона двигателя, то в первую очередь ее необходимо снять, после чего – открутить два болта, которыми крепится скоба, удерживающая втулку стабилизатора. Сама втулка имеет внутренний разрез, благодаря чему ее удобно снимать и устанавливать. Менять эти втулки лучше парно. Единственная сложность, которая может возникнуть в процессе работы – это проблемный доступ к скобе с правой стороны Ланоса. Все дело в том, что именно здесь расположены электрические провода и топливные шланги, которые можно повредить, поэтому работать надо с особой осторожностью. Установив новые втулки стабилизатора, нужно будет прикрутить металлические скобы и не забыть закрепить защиту поддона двигателя (если таковая имеется).

Виды втулок стабилизатора на Ланос

Сегодня в магазинах, где продаются запчасти на Lanos, предлагают различные виды втулок стабилизатора. Помимо обычных резиновых встречаются и полиуретановые модели. Как показывает практика, они намного долговечнее традиционных, но нередко издают неприятный скрип (особенно в холодную погоду). Также следует отметить, что оригинальные втулки стабилизатора на Ланос имеют центральный бурт, поэтому и нужны скобы соответствующей формы. Такая конструкция исключает люфт и служит гораздо дольше, обеспечивая комфорт и отсутствие посторонних шумов.