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Житель Новоржева выплатил миллионный долг для возврата своей машины

Житель Новоржева выплатил около 850 тысяч рублей задолженности по кредиту и исполнительскому сбору, а также задолженности по налогам, чтобы вернуть принадлежащий ему автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На исполнении в отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов находилось сводное исполнительное производство в отношении мужчины,. У него были задолженности по кредиту и исполнительскому сбору на сумму около 850 тысяч рублей, а также налоговые задолженности на сумму более 120 тысяч рублей.

В Пскове на автостоянке магазина приставы обнаружили автомобиль Toyota Camry, принадлежащий должнику. Предварительная оценка стоимости автомобиля составила один миллион рублей. Судебный пристав составил акт описи и ареста. Автомобиль на эвакуаторе доставили на спецстоянку.