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«Автосервис АС» объявил о старте акции в Пскове

Официальный дилер Renault по гарантийному и пост гарантийному обслуживанию в Пскове «Автосервис АС» объявляет о старте акции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, проверка ходовой части и подвески будет бесплатной, а первым клиентам скидка на все работы и запчасти 20%.

«Отметим, что год выпуска автомобиля Renault не имеет значения, акция распространяется на все авто», – добавили в организации.

Автосервис АС является единственным официальным дилером Renault по гарантийному и пост гарантийному обслуживанию в Псковской области.

«Если вы получили звонок от сторонних организаций с предложением сервисного обслуживания немедленно сообщите нам по телефону +7(8112)237-777», – уточнили в сервисе.

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