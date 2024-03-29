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Приставы арестовали в Великих Луках 26 автомобилей должников

26 автомобилей должников арестовали судебные приставы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сотрудники службы судебных приставов России по Псковской области провели массовый рейд по выявлению должников в городе Великие Луки. Одна из ключевых задач рейда - поиск должников по автотранспорту для установления факта задолженности на основе процессуальных документов. Сотрудники службы судебных приставов активно проверяли данные должников, выясняя информацию о наличии задолженности и возможности ее погашения.

В результате рейда арестовали 26 автотранспортных средств должников по различным видам задолженностей, в том числе взыскания в пользу бюджета Российской Федерации. Сотрудники службы судебных приставов приступили к оперативному взысканию задолженности, предпринимая меры принудительного характера.

«Важным моментом рейда была возможность совершения оплаты задолженности непосредственно на месте. Благодаря такой возможности один должник оплатил задолженность по налогам. Организованная система приема платежей позволила должнику удобным и оперативным способом выплатить задолженность, избегая дополнительных штрафов и процессуальных неприятностей», - отметили в ведомстве.

Судебные приставы Псковской области напоминают, что своевременная оплата долга позволяет избежать дополнительных трат и мер принудительного взыскания. Проверить себя на наличие задолженности можно с помощью официальных источников: