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Миллионный долг выплатил пскович из-за нежелания расстаться с автомобилем

Рискуя лишиться автотранспортного средства, должник в Псковской области погасил долги на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов поступили исполнительные документы о взыскании с 46-летнего местного жителя задолженностей различной категории общей суммой более 1 млн рублей.

Должнику неоднократно направлялись уведомления о возбуждении исполнительного производства, повестки и требования явиться в отделение судебных приставов, но никакой реакции с его стороны так и не последовало.

Так как гражданин в установленный законом срок требования исполнительных документов не исполнил, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного взыскания.

Проверка имущественного положения показала, что должнику принадлежит автотранспортное средство. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства должника.

Несмотря на принудительные меры, гражданин не торопился с погашением имеющейся задолженности. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на автотранспортное средство. Кроме того, сотрудник службы предупредил гражданина о возможности применения к нему временного ограничения на управление транспортным средством.

Боясь потерять право на управление автомобилем, а также его дальнейшей реализации, должник в кратчайший срок погасил задолженность в полном объеме.