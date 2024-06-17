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Ретро-сезон закроют в Пскове на выходных

Закрытие ретро-сезона пройдет 7 сентября у торгового комплекса «ПИК60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Автомобильный фестиваль «Классик Псков» соберёт на парковке у торгового комплекса всех любителей автомобилей. Самые интересные ретро-автомобили города будут представлены на одном пространстве сразу. «Уникальный формат, абсолютно не похожий на другие автомобильные события Пскова по наполнению и атмосфере», - рассказали организаторы.

«Классик Псков» сочетает в себе автомобильную выставку самых интересных ретро-проектов региона и общение единомышленников в области авто- и мото-культур. На фестивале ретро-техника будет разделена на группы – СССР, Германия, Америка и Япония. Гостям и участникам выставки представиться возможность в сравнении взглянуть на авто-культуры разных стран и эпох.

Мероприятие проведут с 14:00 до 18:00. В программе - шоу от ведущего, розыгрыш ценных призов, выступления и ламповое общение с любителями ретро.