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Новые Lada Granta получили трое псковичей, пострадавшие на производстве

Новые автомобили от отделения Социального фонда России по Псковской области получили трое жителей региона, пострадавшие на производстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: пресс-служба отделения СФР по Псковской области

Ключи от новых автомобилей Lada Granta трем жителям региона вручил заместитель управляющего отделением Соцфонда Дмитрий Яковлев. Машины в качестве средств реабилитации от регионального отделения фонда они получили повторно.

«Все автомобили оснащены механической коробкой передач и адаптированы под индивидуальные особенности новых владельцев. За счет средств социального страхования пострадавшим на производстве такие автомобили выдаются раз в семь лет. По окончании срока эксплуатации машина заменяется на новую. При этом прежний автотранспорт остается в собственности владельца. В период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца отделение фонда частично компенсирует оплату горюче-смазочных материалов, а раз в семь лет — капитальный ремонт в размере 30% от стоимости самого транспортного средства», — отметил Дмитрий Яковлев.

Кроме того, если пострадавший на производстве на собственном автомобиле отправляется на санаторно-курортное лечение, отделение фонда по Псковской области возмещает ему расходы на бензин к месту лечения и обратно.

Транспортное средство выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве не должен иметь противопоказаний к вождению.

Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации, можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале «Госуслуг».

Отметим, что с начала реализации меры государственной поддержки пострадавшим на производстве отделение СФР по Псковской области выдало более 150 транспортных средств.