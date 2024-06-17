Новые Lada Granta получили трое псковичей, пострадавшие на производстве

Новые автомобили от отделения Социального фонда России по Псковской области получили трое жителей региона, пострадавшие на производстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Фото здесь и далее: пресс-служба отделения СФР по Псковской области
Ключи от новых автомобилей Lada Granta трем жителям региона вручил заместитель управляющего отделением Соцфонда Дмитрий Яковлев. Машины в качестве средств реабилитации от регионального отделения фонда они получили повторно.
Кроме того, если пострадавший на производстве на собственном автомобиле отправляется на санаторно-курортное лечение, отделение фонда по Псковской области возмещает ему расходы на бензин к месту лечения и обратно.
Транспортное средство выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве не должен иметь противопоказаний к вождению.
Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации, можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале «Госуслуг».
Отметим, что с начала реализации меры государственной поддержки пострадавшим на производстве отделение СФР по Псковской области выдало более 150 транспортных средств.