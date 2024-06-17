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Россияне взяли рекордные 2 триллиона автокредитов в прошлом году

Объёмы выдачи автокредитов в 2024 году стали рекордными за всё время наблюдений в этом сегменте, сообщили в «Национальном бюро кредитных историй». За прошлый год было оформлено 1,64 миллиона займов на 2,3 триллиона рублей, что на 60 % больше, чем в 2023-м.

Крупные банки также подтвердили рост продаж. Средний размер автокредита за год остался на уровне 1,45 миллиона рублей, а средний срок вырос на полгода и составил пять лет и девять месяцев.

Директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков пояснил, что существенная динамика роста выдачи автокредитов объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в 2023 году, пишут «Известия».

Директор по риск-методологии и дата-аналитике «Объединённого кредитного бюро» Николай Филиппов отметил, что рост ключевой ставки, ужесточение лимитов регулятором и отмена моратория на максимальную предельную стоимость кредита сделали займы на автомобили дорогими и малодоступными. Тренд на снижение рынка уже запущен.