←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 03.09.2025 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 02.09.2025 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 27.08.2025 17:000 Первые автомобили TENET уже в Пскове 10.08.2025 14:010 Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле 10.08.2025 09:400 Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом

03.09.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с предложением в срок до шести месяцев провести бесплатную замену всех типов государственных регистрационных знаков на единый образец, включающий изображение российского флага.

Как пояснил РИА Новости Миронов, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Вместе с тем, по его словам, есть исключения для целого ряда категорий транспортных средств, например, для легковых такси, которые позволяют использовать знаки старого образца. При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора, пояснил парламентарий.

«Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага», — сказано в обращении Миронова к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву (есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат считает, что реализация данной инициативы обеспечит полную унификацию внешнего вида номеров, снизит число спорных ситуаций и рисков для добросовестных автовладельцев, а также поможет пресечь оборот дубликатов, не соответствующих обновленному стандарту.

«Давайте уважать свою страну и ее государственные символы. Мелочей здесь быть не должно», — заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4623 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове 03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области
02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию 02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5%
02.09.2025, 14:330 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести 02.09.2025, 11:112 Стали известности подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове 02.09.2025, 08:570 Тройное ДТП произошло на Рижском шоссе в Псковском районе 01.09.2025, 21:550 В воскресенье водители в Пскове сталкивались с самокатчиками, врезались в автобусы и «догоняли» другие автомобили
01.09.2025, 17:100 Ребенка на самокате сбили на улице Розы Люксембург в Пскове  01.09.2025, 16:250 «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 01.09.2025, 16:130 За неделю в Псковской области выявили 27 нетрезвых водителей 01.09.2025, 15:110 Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем
01.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД 01.09.2025, 11:180 Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз 01.09.2025, 09:171 Поворот налево на Рижском проспекте: Запретить нельзя оставить 01.09.2025, 08:000 Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября
31.08.2025, 21:300 Камеру на улице Коммунальной развернули в сторону Псковского Кремля 31.08.2025, 18:300 Пскович госпитализирован после аварии на мотоцикле в деревне Борисовичи 31.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 1 сентября 31.08.2025, 12:560 Два легковых автомобиля столкнулись в Крестах в Пскове
30.08.2025, 18:450 Два автомобиля столкнулись с грузовиком возле стругокрасненской деревни Мараморочка 30.08.2025, 18:400 Nissan и Renault столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове 30.08.2025, 18:000 Фотофакт: Паук-оса в псковском садоводстве 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября
30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО 29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам
29.08.2025, 13:200 Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе 29.08.2025, 12:020 Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД 29.08.2025, 09:490 Автомобиль Opel горел на улице Силина в Великих Луках 28.08.2025, 23:100 Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота
28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове 28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове
28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99% 28.08.2025, 14:581 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку
28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7% 28.08.2025, 13:152 Автомобили BELGEE скоро в Пскове 28.08.2025, 12:030 Подросток-пассажир пострадала в результате ДТП в Печорском округе 28.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
28.08.2025, 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 28.08.2025, 11:070 Парковку на ряде улиц в центре Пскова планируют ограничить 28.08.2025, 10:372 В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского 28.08.2025, 10:130 В Пскове планируют установить новый светофор на улице Леона Поземского
28.08.2025, 09:311 «Шумовая разметка», заборы от лосей, расширение дороги на Петербург: О работе дорнадзора ГАИ 27.08.2025, 22:360 Стали известны подробности столкновения на перекрестке улиц Ипподромной и Труда в Пскове 27.08.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 августа 27.08.2025, 17:000 Первые автомобили TENET уже в Пскове
27.08.2025, 15:590 Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое 27.08.2025, 15:310 Освещение на улице Коммунальной в Пскове восстановят в течение двух недель 27.08.2025, 13:210 Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на объездной дороге в Псковском районе 27.08.2025, 12:390 Рейд по правилам перевозки детей провели сотрудники псковской ГАИ
27.08.2025, 11:230 Девушке в Пскове вынесли приговор за поджог автомобиля МВД 27.08.2025, 08:500 ДТП затрудняет движение на Леона Поземского в Пскове 26.08.2025, 21:400 Верховный суд разъяснил, когда за езду на электросамокате могут лишить прав 26.08.2025, 19:290 Причиной тройного ДТП в Пскове на съезде с моста Невского стал объезд неровности
26.08.2025, 13:294 Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2025, 11:540 Автомобиль Ford Mondeo подожгли в Острове. ФОТО 26.08.2025, 10:120 ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо 25.08.2025, 18:210 Движение на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной  затруднено из-за тройного ДТП
25.08.2025, 17:100 До конца августа у псковичей есть возможность купить CHERY с максимальной выгодой 25.08.2025, 15:350 Фотофакт: Началось асфальтирование тротуаров в Новоржеве 25.08.2025, 15:080 Женщина на кроссовере повредила ограждение у вокзала в Пскове 25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей
25.08.2025, 14:350 Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом 25.08.2025, 14:030 Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок 25.08.2025, 11:460 BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов, пострадал водитель 25.08.2025, 11:340 Огнеборцы ликвидировали возгорание грузового микроавтобуса в Невеле
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.