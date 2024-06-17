АвтоМир / Автомобили

Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области

4846 человек получили водительские удостоверения в Псковской области за 2024 год. Статистику, связанную с транспортом, в честь Дня автомобилиста, опубликовал территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области сегодня, 26 октября.

В Псковской области, по данным МВД России, на конец 2024 года насчитывалось более 299 тысяч единиц автомобильного транспорта. По сравнению с 2023 годом его количество увеличилось на 0,9%.

В общем числе автотранспорта области большая часть приходится на легковые автомобили — 86,5%. Доля грузовых автомобилей и автобусов составила 12,2% и 1,3% соответственно.