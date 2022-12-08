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Южнокорейская Sungwoo подтвердила заинтересованность в выпуске запчастей на бывшем заводе Ford в Ленобласти

ООО «СВ Рус» (российская «дочка» южнокорейской Sungwoo Hitech Co, Санкт-Петербург) подтвердило заинтересованность в создании производства комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область).

«Запуск производственного процесса на новоприобретенной площадке, а также дальнейшая ее реконструкция и расширение, в 2022 году были отложены из-за глобальных перебоев логистических цепочек поставок. Но, несмотря на негативные факторы завершившегося года, общество (ООО - ИФ) планирует продолжить свою деятельность в обозримом будущем», - говорится в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, сообщает «Интерфакс».

Намерения подтверждают действующие контракты с основными покупателями продукции и товаров - ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ООО «Мобис модуль СНГ», ООО «Мобис Партс СНГ», продленные импортные контракты на поставку запчастей и комплектующих для производства автокомпонентов, а также планы продаж и производства на 2023 год, отмечается в документе.

Ford открыл завод в Ленобласти летом 2002 года, он выпускал автомобили Focus в трех модификациях, а также Mondeo в кузове седан. В марте 2019 года СП американского автоконцерна и российского ПАО «Соллерс» (MOEX: SVAV) распространило заявление о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Выпуск автомобилей Ford в Ленобласти прекратился летом того же года.

В январе 2022 года «СВ Рус» закрыла сделку по покупке у ЗАО «Форд Мотор Компани» имущественного комплекса производственно-складского назначения в Ленобласти. Компания планировала вложить в регионе 6,8 млрд рублей в производство комплектующих для автомобилей. Объем выпуска должен был составить 265 тыс. единиц продукции в год, выручка - 10,66 млрд рублей.

В конце 2022 года со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти сообщалось, что «СВ Рус» отложила на неопределенный срок реализацию проекта по производству комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia в Ленинградской области. При этом производственную площадку арендовало АО «Слотекс» (Петербург). Здесь арендатор запустил производство мебельных компонентов.

Согласно презентации компании в декабре 2021 года, Sungwoo Hitech Co., Ltd владеет заводами по производству автомобильных кузовных комплектующих в Корее, Китае, Индии, США, ЕС, Узбекистане. Предприятие компании в России занимается производством комплектующих для автозавода Hyundai в Петербурге и расположено там же.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СВ Рус» зарегистрировано в 2008 году и является 100%-й «дочкой» Sungwoo Hitech Co., LTD. Основная деятельность - производство автомобильных запчастей и комплектующих.