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Перекресток псковских улиц Металлистов и Яна Фабрициуса начнут капитально ремонтировать весной

В Пскове пересечение улиц Металлистов и Яна Фабрициуса начнут готовить к гарантийному ремонту в апреле. Об этом со встречи главы администрации Пскова Александра Братчикова с подрядчиком «Дорстройсервис» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь делать надо то же, что и на перекрестке улиц Шестака и Доставалова. В марте нужно будет провести здесь аварийный ремонт, а с апреля думать, как подрядчику делать гарантийный - чтобы и фрезерование и горячий асфальт», - отметил Александр Братчиков.

Организация-подрядчик «Дорстройсервис» согласилась провести гарантийный ремонт на пересечении Металлистов и Яна Фабрициуса.

Напомним, Александр Братчиков 28 февраля организовал несколько встреч с подрядчиками, ремонтирующими псковские дороги.