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Администрация Пскова отчиталась о недельной работе по содержанию дорог

Администрация Пскова представила отчет о работе по содержанию дорог, которая проводилась с 1 по 7 марта. Этой информацией с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в рамках муниципального контракта, по дорогам микрорайона Завеличье были проведены следующие работы:

1) механизированное распределение противогололедных материалов - 1, 2 и 3 группы, 6 циклов;

2) механическое распределение пескосоляной смеси на тротуарах, 3 цикла;

3) механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (подметание), 4 цикла;

4) механизированная очистка проезжей части от снега - 1, 2, 3 группы улиц, 4 цикла;

5) механизированное подметание покрытий - 1, 2 группа улиц, 2 цикла;

6) механизированное подметание покрытий тротуаров улиц, 1 цикл;

7) очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой и вывозом (ежедневно);

8) устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем площадью 425 метров квадратных (по Рижскому проспекту, улице Юбилейной);

9) устранение деформаций и повреждений покрытия методом обратной пропитки площадью 110 метра квадратных (Юбилейная, Рижский проспект, Развязка Яна Райниса);

10) распределение вручную пескосоляной смеси на посадочных площадках и автопавильонах, 5 циклов;

11) очистка вручную посадочных площадок и автопавильонов, 4 цикла;

12) подметание с распределением противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах мостовых сооружений, 4 цикла.

Что касается центра города, то там в отчетный период проделаны такие работы:

1) механизированное распределение противогололедных материалов - 1, 2, 3 группа, 6 циклов;

2) механическое распределение пескосоляной смеси на тротуарах, 3 цикла;

3) механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (подметание), 4 цикла;

4) механизированная очистка проезжей части от снега - 1, 2, 3 группы улиц, 4 цикла;

5) механизированное подметание покрытий - 1, 2 группа улиц, 2 цикла;

6) механизированное подметание покрытий тротуаров улиц , 1 цикл;

7) очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой и вывозом (ежедневно);

8) устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем площадью 505 метров квадратных (по улицам Боровая и Декабристов);

9) устранение деформаций и повреждений покрытия методом обратной пропитки площадью 49 метров квадратных (улица Гагарина, площадь Героев Десантников);

10) распределение вручную пескосоляной смеси на посадочных площадках и автопавильонах вручную, 5 циклов;

11) очистка вручную посадочных площадок и автопавильонов, 4 цикла;

12) подметание с распределением противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах мостовых сооружений, 4 цикла.

На Запсковье же с начала месяца по 7 число успели провести:

1) механизированное распределение противогололедных материалов - 1, 2, 3 группа улиц, 6 циклов;

2) механическому распределению пескосоляной смеси на тротуарах, 3 цикла;

3) механизированная очистка проезжей части от снега - 1, 2, 3 группы улиц, 3 цикла, 4 группа улиц, 1 цикл;

4) механизированное подметание покрытий - 1, 2 группа улиц, 4 цикла;

5) ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора, 5 циклов;

6) механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (подметание), 4 цикла;

7) очистка вручную посадочных площадках и автопавильонов, со сметанием снега со скамеек, 3 цикла;

8) очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом (ежедневно);

9) устранение дефектов покрытия щебнем толщиной 8 сантиметров с механическим уплотнением площадью 341 метр квадратный, по улицам: Индустриальная, Инженерная (дублер), Алмазная (от Леона Поземского до Чудской), Индустриальная (от Литейной до Новаторов), Новаторов (от Индустриальной до Евлентьева), Чудская (от Леона Поземского до Ижорского батальона), Алмазная (от Чудской до Леона Поземского), Леона Поземского, остановка «Льнокомбинат»;

10) устранение дефектов покрытия обратной пропиткой, площадью 227 метров квадратных, по улицам Алмазная (от Чудской до Леона Поземского), Чудская (от моста до Алмазной), Леона Поземского (вокруг церкви Козьмы и Доминиана).

11) распределение вручную пескосоляной смеси на посадочных площадках и автопавильонах, 5 циклов;

12) подметание с распределением противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах мостовых сооружений, 4 цикла.