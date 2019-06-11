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На Гдовской развязке Северного обхода Пскова вводится временное ограничение движения

На Гдовской развязке Северного обхода Пскова вводится новая схема движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, она начнет действовать с 3 июля. Ограничения будут сняты 5 августа.

Подрядчик перекроет четыре участка объекта из-за строительных работ. Водители по-прежнему без проблем смогут проехать в любом из трех направлений: на Псков, Санкт-Петербург или Гдов.

Самым сложным станет проезд со стороны Санкт-Петербурга в Гдов. Водителям придется трижды изменить направление движения. Самым простым с точки зрения логистики будет проезд по направлению из Пскова в Санкт-Петербург и обратно.

Из Пскова в Санкт-Петербург водители смогут проехать также по дороге «Псков-Ваулино-Торошино» с выездом на 9-м километре первого пускового комплекса Северного обхода.

Напомним, общая протяженность второго пускового комплекса Северного обхода Пскова составит 8,7 километров. В рамках проекта через реку Великую будут построены мост длиной в 404 метра, две транспортные развязки и эстакады. Общая сумма строительства — более 7 млрд рублей.