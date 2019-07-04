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АвтоМир / Дороги

Мост на Северном обходе вокруг Пскова начнут строить не раньше следующего года

09.07.2019 17:01|ПсковКомментариев: 4

Мост на Северном обходе вокруг Пскова будут строить не раньше следующего года, об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он отметил, что из основных крупных задач на Северном обходе осталось доделать мост и большую транспортную развязку. «Мост большой, там есть некоторые проблемы, будем повторно выходить на экспертизу», - рассказал Борис Елкин.

«К мосту в этом году мы точно не приступим, сделаем экспертизу и будем просить "Автодор" выделить денег на строительство», - добавил он.

Борис Елкин рассказал, что мост - это основная часть обхода, там будут вестись очень капиталоемкие работы. Например, для строительства моста необходимо закупить металла примерно на 500 млн рублей. «Пока полной суммы нет, то нет смысла закупать часть материалов, ведь делать все равно ничего нельзя будет, а металл нужно где-то хранить в определенных условиях. Это неоправданно», - поделился председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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