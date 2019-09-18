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Активисты «Убитых дороги» оценили как среднюю безопасность пешеходов в Пскове

Общественники «Убитых дорог Пскова» оценили безопасность пешеходов в Пскове как среднюю. Активист Дмитрий Цопов сообщил 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, что безопасности пешеходов можно поставить 5 баллов из 10.

«Если сравнивать с другими городами России, то безопасности пешеходов в Пскове можно поставить 5 баллов из 10, среднюю оценку, - отметил Дмитрий Цопов.

Другой активист - Николай Мельков - добавил, что много неудобств пешеходам доставляют лужи. Привел в пример улицу Звездную, где, с его слов, на пешеходном переходе на участке дороги, где относительно недавно закончился ремонт, образуются лужи.

«Если при приемке будет использоваться поливальная машина, то можно будет сразу увидеть, будут ли на участке дороги проблемы с лужами, и оперативно все разрешить. Считаю, что такой способ можно использовать», - заключил Николай Мельков.