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Собственный метод ремонта разбитой дороги изобрели жители невельской деревни Бараново

Жители невельской деревни Бараново изобрели собственный метод ремонта дороги – бороной и шпалой. Видеосюжет об этом опубликован на сайте псковской ГТРК.

Жители населенного пункта отмечают, что проезд в деревню возможен только летом в сухую погоду. В остальное время – дороги просто нет.

Местные жители отчаялись ждать ремонта и решили сделать дорогу своими силами - к машине прицепили борону, чтобы сначала взрыхлить землю и срезать засохшие комья грунта, затем протаскивают тяжелую шпалу, чтобы выровнять ямки.

«И так, раз десять, пятнадцать взад – вперёд и будет гладкая дорога», - поясняет местный житель.

В администрации Невельского района говорят, что ремонт дороги в Бараново будет следующей весной.

«Составляется план по ремонту автомобильных дорог. На 2020 год, к сожалению, ремонт автомобильной дороги не предусмотрен. Она будет первой по списку в следующем году. Ориентировочный размер ремонта там составит около миллиона. Год придётся потерпеть. Граждане молодцы, проявили гражданскую позицию», - сообщил заместитель главы Невельского района по ЖКХ и строительству Павел Анисимов корреспонденту ГТРК.