«Охота на должника»: приставы Пскова отследили нарушителя через камеры и арестовали его машину

Приставы Пскова отследили нарушителя через камеры и арестовали его машину, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

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По результатам рассмотрения гражданского дела Псковский городской суд удовлетворил исковые требования и вынес решение о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Труда в Пскове, денежных средств в пользу пострадавшей стороны. Суд установил, что водитель Renault Logan нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Lada Granta.

Суд обязал виновника ДТП выплатить 107 тыс. рублей и возместить все судебные издержки.

Решение суда было предъявлено на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №1. Для своевременной и добровольной выплаты задолженности у должника были арестованы счета в банковских организациях. Также судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве совершать регистрационные действия с его автомобилем. Но данные меры принудительного исполнения не ускорили темпов выплаты присужденных средств и мужчина на контакт не выходил. В связи с этим, он был объявлен в исполнительский розыск.

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей начали настоящую охоту. Проанализировав открытые источники и данные с городских камер видеонаблюдения, они выяснили, что должник передвигается на другом автомобиле.

Началась слежка. Весь путь автомобиля отслеживали до конечной точки — парковки у одного из городских кафе. К операции подключилось элитное подразделение — отделение специального назначения УФССП России по Псковской области. Совместными силами была организована засада. В момент встречи должник отказался решать вопрос добровольно, тогда судебный пристав-исполнитель прямо на месте составил акт описи и ареста автотранспортного средства. Прежде чем погрузить машину на эвакуатор, судебные приставы разъяснили псковичу, что у него есть 10 дней, чтобы выплатить материальный ущерб. В противном случае транспортное средство будет передано на оценку и реализовано на торгах.