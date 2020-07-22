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Более 100 млн рублей потратят на ремонт дворовых проездов в Пскове

В рамках проекта «Городская среда» в городе Пскове завершены работы по благоустройству дворовых территорий домов №№4,20 по улице Рокоссовского, №17 по Сиреневому бульвару, №13 по улице Звездной, №4 по улице Воеводы Шуйского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления со ссылкой на управление городского хозяйства, отремонтированы проезды, тротуары, обустроены автостоянки с учетом расположения подземных коммуникаций, произведена замена бортовых камней, установлены урны и скамейки. Затраты составили порядка 15 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы по ремонту дворовых проездов на общую сумму свыше 100 млн рублей. По контрактам планируется замена покрытия тротуаров и проездов в существующих границах, бортовых камней. Срок окончания - 15 октября, кроме улицы Максима Горького, 35 (просрочено, срок по контракту срок - 17 июля, к подрядчику будут применены штрафные санкции).

Адреса ремонта проездов:

- улица Юбилейная, 58, улица Коммунальная, 63, 75, 75б, улица Западная, 6а, 16; улица Коммунальная, 54, 69б, улица Рокоссовского, 2, Рижскому проспект, 73, 83, 83а, 91, 91а, 95, проезд от улицы Рокоссовского до дома №6 по улице Байкова.

- улица Максима Горького, 39а, 41/9, улица Конная, 28, 30, улица Народная, 31; Рижский проспект, 42а, 44, 51а, 52, 62, 62а, улица Юбилейная, 73, 75, 81а, 83.

- улица Максима Горького, 35.

- улица Звездная, 14, проспект Энтузиастов, 7, улица Алтаева, 16,18, 20, улица Новоселов,. 7, улица Ижорского батальона, 5, 5а, 10, улица Леона Поземского, 60, 64, улица Герцена, 6а, улица Труда, 5, 18, Сиреневый бульвар, 13, 15, улица Звездная, 20, улица Новоселов, 11-21, улица Индустриальная, 1, улица Шелгунова, 9/2-15.

- улица Набережная реки Великой, 6, улица Яна Фабрициуса, 6, 28, 29, улица Карла Маркса, 41; улица Вокзальная, 36, 40, 48, улица Бастионная, 13, 13а, Октябрьский проспект 31, 33, улица Харченко, 20, 27, Кресты, ДОС, 119, улица Яна Райниса, 48-54.

Из них в настоящее время отремонтированы проезды:

- улица Шелгунова, между домами 9/2-15;

- улица Юбилейная, вдоль домов №№73, 75, 81а, 83.

Работы ведутся на проездах:

- улица Индустриальная, 1;

- Рижский проспект, 44;

- улица Вокзальная, 36, улица Яна Фабрициуса, 29 ;

- проезд от улицы Рокоссовского до дома №6 по улице Байкова;

- улица Максима Горького, 35.

Напомним, что за счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность на 2020 год на ремонт проездов в Пскове предусмотрено свыше 100 млн рублей. То есть, на каждый депутатский округ - более 6,5 млн рублей.