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Более 1,3 тысяч км дорог, ведущих к школам и детсадам, ремонтируют к началу учебного года

В 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в российских субъектах отремонтируют более 1,3 тыс. км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы ведутся комплексно. Как правило, помимо ремонта дорожного полотна, на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.

Безопаснее станут и дороги Псковской области. В областной столице комплекс дорожных работ проведен на улице Боровой. Дорога ведет к детскому саду №2, который посещают около 100 детей. «Ежегодно мы получали обращения родителей с просьбой отремонтировать эту дорогу, тротуары и пешеходный переход, по которому каждое утро взрослые вели своих детей в детский сад. В этом году проезжую часть и пешеходную зону наконец-то привели в порядок. Установили знаки, нанесли светоотражающую разметку. В ближайшее время по просьбам местных жителей вблизи детского сада появится лежачий полицейский, и тогда путь до образовательного учреждения станет не только удобным, но и безопасным», - рассказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Образовательные и досуговые учреждения есть в каждом городе страны. И если дороги, ведущие к ним, находятся в плохом состоянии, они включаются в программы дорожных работ. Немаловажную роль в этом процессе играет общественность: списки объектов ремонта в регионах формируются при участии местных активистов. Дорожники находятся в постоянном контакте с населением, которое стало непосредственным участником процесса развития отрасли, а не просто сторонним наблюдателем. Мнение людей особенно важно, так как ключевая цель нацпроекта - повышение качества жизни населения, сообщили в комитете.