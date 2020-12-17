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Борис Елкин рассчитывает на запуск нацпроекта по ремонту мостов в 2022 году

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассчитывает на запуск национального проекта по ремонту мостов в 2022 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, состояние мостов в Псковской области - «больная тема». Борис Елкин рассказал, что в регионе есть места, где мосты предоставляют собой лишь переброшенные через реки деревья.

Председатель комитета также сообщил, что деньги на реконструкцию Троицкого моста в Пскове власти пока не нашли. «Не останавливаемся. Просим финансирование», - добавил он.

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Говоря о ремонте Ольгинского моста в областном центре, Борис Елкин отметил, что работы по разработке проектно-сметной документации завершат в 2021 году. «В любом случае будем просить финансирование у федерального центра. Регионального бюджета не хватит», - пояснил он.

Также председатель комитета рассказал, что завершена экспертиза по строительству моста через Великую на Северном обходе Пскова, осталось «уладить финансовый вопрос» с Минтрансом. «В следующем году планируем приступить к работам. Года 2-2,5 потребуется на строительство. Будем стараться делать максимально быстро и качественно», - заверил он.

Помимо этого, Борис Елкин сообщил, что в следующем году уделят внимание грунтовым дорогам. «Полноценно начнем ремонтировать грунтовые дороги. Гравийная дорога, если обеспечить водоотвод, будет хорошо и долго стоять», - подчеркнул он.

Всего же на ремонт абсолютно всех дорог в регионе необходимо более 160 млрд рублей, заключил Борис Елкин.