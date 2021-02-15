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Андрей Корнев проконтролировал строительство подземных переходов в Великих Луках

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев в связи с обращениями горожан посетил строительную площадку на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. На этом участке проводится реконструкция со строительством подземных переходов. Особое внимание парламентарий уделил состоянию многоквартирных домов, прилегающих к пятну застройки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Представитель подрядной организации Григорий Гурин рассказал, что работы на строительной площадке выполняются ежедневно. При этом раз в неделю специальная комиссия, состоящая из представителей УЖКХ города, управляющих организаций и подрядчика, визуально обследует капитальные строения.

«На сегодняшний день мы уже перенесли коммуникации - газопровод, самотечную канализацию и напорный водопровод. Активно ведутся работы по обвязке шпунта. Скоро начнется самый важный этап - строительство подземных переходов, но прежде, согласно проекту, мы усилим грунт на глубину порядка 10 метров», - отметил специалист.

Кроме того, Андрею Корневу показали, что на фасадах зданий установлены высотные отметки - это нужно для мониторинга состояний конструкций.

«Сегодня я сам посетил строительную площадку будущих подземных переходов и разобрался в тонкостях проекта. Уже к осени подрядчик планирует завершить капитальное строительство и приступить к этапу благоустройства: будет полностью заменен асфальт в пешеходных зонах на тротуарную плитку, восстановят прогулочную и игровую зону, посадят зеленые насаждения. Причин для паники нет, конструкции зданий находятся в безопасном состоянии. Конечно, сама стройка доставляет неудобства жителям, но уже скоро здесь будет современная городская инфраструктура. В ближайшее время я встречусь с жителями домов и разберемся вместе в каждом вопросе», - подвел итоги визита Андрей Корнев.