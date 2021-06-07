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Устройство верхнего слоя покрытия на улице Бастионной идет в Пскове

Устройство верхнего слоя покрытия на улице Бастионной идет в Пскове. Подрядная организация ООО «Спецтранссервис» задействовавала в работе около 10 единиц техники: гудронатор, асфальтоукладчик, 4 самосвала, 3 катка и мини-погрузчик, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

На участке от улицы Вокзальной до улицы Гагарина работы уже выполнены. В воскресенье закончена укладка асфальта на тротуарах. В ближайшие дни укладка финишного слоя асфальта продолжится на отрезке от улицы Гагарина до улицы Заводской.

Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги» на средства областного и федерального бюджета. Срок исполнения контракта - 1 июля.